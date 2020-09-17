В Чехии за день впервые зарегистрировано свыше 2000 новых случаев заболевания коронавирусом

В среду, 16 сентября, тесты подтвердили заражение covid-19 у 2139 человек, что на 464 больше, чем во вторник. Общее количество случаев заболевания превысило 41 тысячу.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что в настоящее время болеют 17 619 человек. За семь дней умерло 36 инфицированных, а общее количество смертельных случаев составило 482.

Число госпитализаций также растет, увеличившись более чем на четверть за последнюю неделю. Во вторник в больницах находились 388 человек с covid-19, 81 из которых — в тяжелом состоянии.

Болезнь распространяется быстрее всего в Праге и в прилегающих районах Средней Чехии, а также на юге Пльзеньского края, в районах Угерске-Градиште и Хеб. В Праге гигиенисты подтвердили 155 случаев на 100 тысяч жителей за последние семь дней, в районе Кромержиж — 150 случаев, в Бероуне — 133 случая на 100 тысяч жителей.

Источник: novinky.cz