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Чехия введет дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса

Чехия введет дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса

Марина Коханкова 1118 0
С 18 сентября Чехия планирует ввести новые ограничительные меры, цель которых — предотвратить распространение коронавируса в стране. В частности, будет ограничено количество участников различных акций: продавать билеты на концерты и другие массовые мероприятия можно будет только на сидячие места.
Чехия введет дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса

Об этом заявил в среду министр здравоохранения Адам Войтех.

«Нам придется предпринять дальнейшие действия, вероятно, с пятницы. На массовых мероприятиях больше нельзя будет продавать билеты для посетителей стоя, всегда должно быть место, где можно сесть», — сказал Войтех. Подробнее о новых мерах Минздрав расскажет на пресс-конференции 17 сентября.

То, что ситуация плохая, признает и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. «Новые случаи заболевания прирастают огромными темпами. Хочу отметить, что, если дневной прирост останется на таком же уровне, в конце месяца будет 30 тысяч заболевших. Это почти вдвое больше, чем сейчас», — сказал он на пленарном заседании в парламенте.

«Нам нужно еще раз убедить наших граждан, что эта болезнь не шутка. Боюсь, что мы можем очень быстро оказаться в ситуации, которая была весной в Италии или сейчас в Израиле», — предупредил он.

«Правительство недооценило ситуацию. Мы седьмая страна в Европе, которая меньше всех тестирует людей на коронавирус. Нельзя прятать голову в песок, с ситуацией нужно бороться», — добавил глава парламентского клуба от партии «Пираты» Якуб Михалек.

Источник: novinky

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения концерт
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