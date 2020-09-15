Нидерланды включили Прагу в список регионов с повышенным риском заражения covid-19

Карантин необходим даже в том случае, если у прибывших из Праги нет симптомов заболевания или есть отрицательный тест на covid-19.
Это требование не относится к транзиту через Нидерланды, включая трансферы в аэропортах, и людей некоторых профессий, если у них нет симптомов covid-19. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Чехии.
«Путешественники из других регионов Чешской Республики не затронуты этой мерой. Лица, проживающие в Нидерландах, могут приехать в Прагу только в необходимых случаях», — сказали в министерстве.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz