Чешская семья пыталась незаконно вывезти 665 кг золота и серебра

Чешская семья хотела переправить через Австрию более 665 килограммов золота и серебра. Таможенники нашли драгоценные металлы в личном автомобиле на западе страны.

Как сообщила австрийская газета Heute, чехи явно хотели избежать уплаты таможенных пошлин, и теперь им придется заплатить крупный штраф. Австрийские власти задержали семью на австрийско-швейцарском пограничном переходе Фелдкирх-Волфурт. Сначала таможенники обнаружили в багажнике явно перегруженного автомобиля 707 серебряных слитков весом 662 килограмма. При осмотре сумки дочери они нашли 74 золотых слитков общим весом 3,25 килограмма.

При этом семья сообщила таможенникам, что они забрали в Лихтенштейне только 4000 евро и фактически направляются в Цюрих, однако сотрудники таможенной службы им не поверили.

Таможенники предполагают, что семья хотела перевезти в Чехию драгоценные металлы стоимостью 700 тысяч евро (почти 18,7 млн крон), не уплачивая импортную пошлину в размере 96700 евро (около 2,6 млн крон).

Согласно Heute, чехам теперь грозит «огромный» штраф, поскольку товары на сумму более 10 тысяч евро подлежат декларации.

Источник: ceskenoviny.cz