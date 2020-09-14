Чехи должны будут сдавать тест на коронавирус при посещении Словакии

С 18 сентября Словакия включит Чехию в список стран с повышенным риском заражения коронавирусом. Причина — растущее число случаев заболевания covid-19 в Чехии, сообщил статс-секретарь МИД Словакии Мартин Клус.

При путешествии в Словакию из Чехии туристы (за некоторыми исключениями) должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше 72 часов или пройти пятидневный карантин, а затем сдать тест. Исключения коснутся, в частности, людей, которые ездят на работу в Чехию (при расстоянии не более 30 км), педагогов, медицинских и социальных работников.

Источник: novinky.cz