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Чехи должны будут сдать тест на коронавирус при посещении Словакии

Чехи должны будут сдать тест на коронавирус при посещении Словакии

Марина Коханкова 77 0
С 18 сентября Словакия включит Чехию в список стран с повышенным риском заражения коронавирусом. Причина — растущее число случаев заболевания COVID-19 в Чехии, сообщил статс-секретарь МИД Словакии Мартин Клус.
Чехи должны будут сдать тест на коронавирус при посещении Словакии

При путешествии в Словакию из Чехии туристы (за некоторыми исключениями) должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше 72 часов или пройти пятидневный карантин, а затем сдать тест. Исключения коснутся, в частности, людей, которые ездят на работу в Чехию (при расстоянии не более 30 км), педагогов, медицинских и социальных работников.

Источник: novinky.cz

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Темы
Словакия Чехия коронавирус туристы
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