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Войтех призвал чехов не ходить тесты без необходимости

Войтех призвал чехов не ходить тесты без необходимости

Марина Коханкова 1 0
В понедельник министр здравоохранения Чехии Адам Войтех призвал людей не тестироваться на коронавирус без надобности. Он отметил, что некоторые пункты переполнены из-за огромного количества желающих заплатить и сдать тесты по собственной инициативе, а не по направлению врача.
Войтех призвал чехов не ходить тесты без необходимости

«В настоящее время у нас в Праге 18 пунктов отбора проб, они не справляются с наплывом посетителей. Подумайте, действительно ли вам нужно проходить тестирование»,  — сказал министр на пресс-конференции

Люди приходят на тесты по рекомендации врача или по требованию гигиенистов. Расходы компенсирует страховая компания, однако по желанию тест можно оплатить наличными на месте. Примерно 60% пришедших на тесты были направлены санитарно-гигиенической станцией, сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

Войтех попросил людей подумать, нужно ли проходить тест «на всякий случай». «Должны быть ясные причины. Но мы не можем никому запретить тестирование. Мы постараемся и дальше увеличивать мощности», — сказал Войтех.

В СМИ и социальных сетях описаны случаи, когда люди контактировали с инфицированным, но гигиенисты не оценили его как достаточно рискованного и не отправляли людей на тесты, и они шли на обследование сами. 

Число новых случаев заражения COVID-19 в Чехии растет почти самыми быстрыми темпами в Европейском союзе. В субботу в Чехии заразились рекордные 1541 человек, что почти на 100 человек больше, чем в пятницу. В воскресенье было получено почти 800 тестов с положительным результатом на наличие коронавируса.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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