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В Праге дезинфекция рук будет рекомендательной, а не обязательной мерой

В Праге дезинфекция рук будет рекомендательной, а не обязательной мерой

Марина Коханкова 525 0
Дезинфекция рук будет обязательной в магазинах только для сотрудников, сообщила пражская санитарно-гигиеническая станция. Ранее заместитель мэра Праги Петр Глубучек заявил, что с понедельника, 14 сентября, в чешской столице посетители любых заведений, в том числе магазинов и ресторанов, обязаны будут дезинфицировать руки при входе.
В Праге дезинфекция рук будет рекомендательной, а не обязательной мерой

«Во всех закрытых помещениях, где сегодня обязательно наличие дезинфекции для посетителей, управляющие должны следить за тем, чтобы посетители продезинфицировали руки перед входом в здание, в противном случае их могут не впустить. Мы знаем, что дезинфицирующие средства есть везде, но они не всегда используются», — сказал Глубучек.

Однако санитарно-гигиеническая станция Праги издала распоряжение, согласно которому обязанность дезинфицировать руки распространяется только на сотрудников заведений и учреждений, посетителям данную меру необходимо рекомендовать.

«С 14 сентября и до дальнейшего уведомления на территории Праги объявлена ​​чрезвычайная мера, заключающаяся в обеспечении дезинфекцией со стороны оператора помещений (...). Оператор должен обеспечить регулярное использование дезинфекции сотрудниками и рекомендовать ее использование клиентам», — говорится в приказе.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Прага Чехия коронавирус
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