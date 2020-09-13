Примула: В Чехии началась вторая волна эпидемии коронавируса

Представитель правительства по вопросам науки и исследований в области здравоохранения Роман Примула заявил в эфире программы Otázky Václava Moravce, что в Чехии началась вторая волна эпидемии коронавируса. В течение двух-трех недель можно ожидать такое же число госпитализированных, как и весной.

Если инфекция продолжит распространяться текущими темпами, больницы, по его словам, могут достичь предела вместимости коек, выделенных для инфицированных данным вирусом. Если не будут приняты меры, в конце октября чешские больницы окажутся на пределе возможностей.

По словам Примулы, объявление второй волны — это формальный вопрос, и текущая ситуация уже позволяет использовать это выражение. Примула отметил, что сейчас наблюдается более высокий рост подтвержденных случаев, чем в первой волне.

Он добавил, что в настоящее время необходимо сгладить кривую роста случаев заражения. Если это не удастся сделать в течение трех недель, в больницах, возможно, снова придется открывать отделения для больных covid-19. Примула отметил, что способов резко снизить количество новых зараженных нет, и, так как вирус передается в основном воздушно-капельным путем на малых расстояниях, рекомендовал людям хотя бы месяц избегать различных праздников.

Чехия сейчас находится на третьем месте в Еврозоюзе по росту заболеваемости коронавирусом нового типа. В субботу, 12 сентября, был выявлен 1541 новый случай. В настоящее время больны более 13 700 человек. 297 человек находятся в больницах, из них 69 в тяжелом состоянии.

Источник: ceskenoviny.cz