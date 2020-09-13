Десятки тысяч туристов воспользовались акцией «В Праге как дома».

Участниками кампании в поддержку туризма в столице под названием «В Праге как дома» летом стали более 60 тысяч человек, в основном, это были чехи и туристы из соседних стран. Самыми популярными объектами для туристов стали Пражский зоопарк, Пражский Град и Петршин.

В июне Prague City Tourism и мэрия Праги запустили интернет-портал www.vprazejakodoma.cz, представляющий программу поддержки туризма, которая будет действовать до 30 сентября 2020 года. В рамках кампании гости столицы, которые провели в Праге хотя бы одну ночь в отеле, получали специальные баллы, которые можно было использовать для бесплатного посещения музеев, галерей и других достопримечательностей. В проекте приняли участие более 400 объектов размещения и 80 туристических мест.

За одну ночь турист получал два балла, за которые он мог посетить, например, Вышеград или сад Кинских. «Чаще всего туристы приезжают в Прагу отдыхать и проводят здесь в среднем одну-две ночи. В рамках кампании большинство туристов отправляются в Пражский зоопарк, Пражский Град или Петршинскую смотровую башню», — рассказали организаторы кампании.

«Этот проект мотивировал меня и друга отправиться в семейную поездку вместе, моя мама впервые в жизни приехала в столицу. Мы получили по четыре балла за выходные и у нас было четыре бесплатных билета на осмотр достопримечательностей. Мы посетили Пражский Град, Национальный музей, Староместскую ратушу и виллу Вериха», — поделилась впечатлениями Михаэла Шалкова.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz