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Дания включила Чехию в список эпидемиологически опасных стран

Дания включила Чехию в список эпидемиологически опасных стран

Марина Коханкова 61 0
Дания включила Чешскую Республику в список стран с высоким риском из-за высокого количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Начиная с 24:00 пятницы в страну смогут въехать только чехи, у которых есть серьезная причина для поездки. Туристы из Чехии Данию посетить не смогут.
Дания включила Чехию в список эпидемиологически опасных стран

Об этом сообщает МИД Чехии. Власти Дании считают оправданными рабочие поездки, визит с целью собеседования, перевозки или доставки товаров и т.п. Студенты также могут приехать в Данию для учебы в университете или на стажировку, говорится в сообщени. Въезд также возможен для членов семьи, имеющих прямые семейные связи (родитель, ребенок или брат или сестра), а также не состоящим в браке партнерам людей, живущих в Дании. Посещение родов или похорон также считается достаточным основанием.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
Чехия коронавирус туристы Туризм Министерство иностранных дел
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