За тестом на covid-19 в Чехии выстраиваются многочасовые очереди

В пунктах, где люди могут сдать тест на коронавирус, образуются огромные очереди. Особенно сложная ситуация складывается в Праге. Врачи направляют на бесплатные тесты только тех, у которых есть признаки заболевания. Однако, например, в пункте у пражской больницы на Буловке, ежедневно примерно 250 из 900 человек, пришедших на тесты, оплачивают их сами.

Многие хотят просто убедиться, что они не инфицированы, и приходят на тесты по собственной инициативе. В связи с наплывом желающих пункт на Буловке больше не будет принимать людей в порядке очереди, а только через систему онлайн-бронирования на сайте. Перед пунктом отбора проб в Стрешовице, который открывается в восемь часов, уже утром стоит очередь из примерно 100 человек.

Некоторые больницы в регионах стали проводить тестирование в будние дни в течение 12 часов, а также стали работать по выходным. Однако пункт отбора проб в Пршибраме перестал принимать тех, кто оплачивает тест самостоятельно, из-за огромного количества желающих пройти тесты. Без предписания врача нельзя пройти тесты и в региональной больнице в Ческе Будейовице. Врачи общей практики направляют на тесты только пациентов с симптомами или людей, которые были в длительном контакте с инфицированным человеком.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz