На следующей неделе в Чехии будет жарко

Лето вернется в Чехию на следующей неделе — днем ​​максимальная температура воздуха составит 30°C, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг будет преимущественно пасмурно, возможны осадки. Днем столбик термометра покажет от 19 до 23°C. В пятницу будет переменная облачность, ночью температура воздуха опустится до 10-14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 21-24 градусов Цельсия.

«В субботу в Чешскую Республику придет слабый холодный фронт. Днем будет переменная облачность, вечером возможны дожди или грозы», — сказала Гонсова. Температура воздуха днем составит от 23 до 27 градусов тепла. В воскресенье будет ясно, ночные минимумы и дневные максимумы температур останутся на значениях предыдущего дня.

В понедельник, 14 сентября, синоптики обещают ясную погоду, ночью будет от 11 до 15 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 26-30°C. Примерно такая же погода ожидается во вторник и среду.

Источник: novinky.cz