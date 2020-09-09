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Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты

Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты

Марина Коханкова 492 0
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, люди, инфицированные коронавирусом, могли бы сами отслеживать свои контакты, поскольку гигиенисты не успевают это делать.
Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты

Об этом Бабиш заявил в среду перед отъездом в Вену, где проведет переговоры с канцлером Австрии и премьер-министром Словакии. По его словам, люди, получившие положительный тест, смогли бы заполнить специальную форму в интернете, перечислив людей, с которыми они контактировали и которых теоретически могли заразить. Такой проект сейчас готовится, сообщил премьер-министр.

Сейчас сотрудники санитарно-гигиенических станций связываются с инфицированным человеком и по телефону пытаются выяснить, с кем он общался и как долго. Однако из-за большого количества новых подтвержденных случаев в последние дни гигиенисты не успевают отслеживать контакты инфицированных. При этом премьер не сообщил, как система будет работать и как будет предотвращаться ее неправильное использование.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Андрей Бабиш Чехия
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