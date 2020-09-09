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С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии

С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии

Марина Коханкова 2300 0
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и рекордным роста числа новых случаев заболевания коронавирусом с четверга, 10 сентября, вводится обязательное ношение медицинских масок в закрытых помещениях по всей Чешской Республике. С 9 сентября ношение масок является обязательным во всех магазинах и торговых центрах в Праге.
С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии

С 9 сентября в Праге начал действовать ряд ограничительных мер, принятых Министерством здравоохранения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В том числе со среды ношение средств защиты дыхательных путей является обязательным во всех магазинах и торговых центрах. Рестораны, бары и другие заведения общественного питания будут закрыты с 00:00 до 06:00. Данная мера не распространяется на заведения быстрого питания с раздачей окон или продажу еды, которую можно взять, не заходя в заведение. 

Ношение медицинских масок также обязательно во всех видах общественного транспорта, в медицинских и социальных учреждениях, на почте, избирательных участках, на мероприятиях в закрытых помещениях с участием от 100 человек.
С понедельника, 14 сентября, в Праге вводится обязанность носить маски в учебных заведениях в местах общего пользования. На детские сады это требование не распространяется.

Во вторник, 8 сентября, в Чехии было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заболевания covid-19 — 1164. В настоящее время болеют 9272 человека. В Праге за сутки было выявлено 220 случаев заражения covid-19. По словам эпидемиолога и эксперта правительства по исследованиям в области здравоохранения Романа Примулы, результат от любых вновь вводимых или ранее принятых ограничительных мер можно будет увидеть не раньше чем через несколько недель. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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