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В Чехии за один день выявлено 1164 новых случая заболевания коронавирусом

В Чехии за один день выявлено 1164 новых случая заболевания коронавирусом

Марина Коханкова 2043 1
Во вторник, 8 сентября, в Чехии было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заболевания covid-19 — 1164. В настоящее время болеют 9272 человека.
В Чехии за один день выявлено 1164 новых случая заболевания коронавирусом

У большинства заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. По последним данным Минздрава, в чешских больницах находятся 234 человека, из них 62 — в тяжелом состоянии. Число госпитализированных также стремительно растет. За последние 14 дней их число увеличилось на сотню, а количество пациентов в тяжелом состоянии почти удвоилось.

По мнению эпидемиологов, самая плохая ситуация в Праге, где за сутки было зафиксировано свыше 220 новых случаев заболевания коронавирусом. Со среды, 9 сентября, в чешской столице вводится обязательное ношение медицинских масок в магазинах и торговых центрах, а с понедельника, 14 сентября, — в учебных заведениях в местах общего пользования.

По словам эпидемиолога и эксперта правительства по исследованиям в области здравоохранения Романа Примулы, результат от любых вновь вводимых или ранее принятых ограничительных мер можно будет увидеть не раньше чем через несколько недель. До тех пор количество инфицированных продолжит расти. 

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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