Миллиардер Комарек купил пианино и рояли Petrof после отказа Китая от сделки

Семейный фонд чешского миллиардера Карла Комарка купил пианино и рояли у краловоградецкой компании Petrof, которые не были переданы китайскому покупателю из-за визита главы Сената Милоша Выстрчила в Тайвань. Об этом сообщила компания KKCG, принадлежащая Комареку.

Стоимость партии инструментов компании Petrof для Китая составила 200 тысяч евро (примерно 5,3 млн крон).

«Мы решили купить пианино сразу же, как только узнали о проблеме. Мы с женой договорились, что наш фонд передаст музыкальные инструменты чешским школам. Мы хотим, чтобы эти 11 инструментов стали символом гордости и сплоченности Чехии», — сказал Комарек.

Президент Petrof Зузана Цералова Петрофова назвал решение Комарека великодушным. «Лично меня больше всего удивила скорость и решимость Карла Комарека», — отметила она.

«Мы рады, что наши фортепиано попадут в чешские школы», — добавила Цералова Петрофова.

По ее словам, покупатель из Пекина написал, что в Китае говорят о планах правительства ввести санкции против Чешской Республики, а у него нет денег, чтобы заплатить штрафы.

«Он попросил нас приостановить доставку», — сказала Цералова Петрофова.

В 2016 году Цералова Петрофова сообщала, что на долю Китая приходится около 35% продаж Petrof. В 2019 году компания открыла вторую в мире галерею Petrof в китайском городе Сиань. В этом году план продаж фирмы на уровне 290 млн крон не будет выполнен из-за пандемии.

Источник: novinky.cz