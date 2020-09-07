Чешские школы закроют, если треть учеников и учителей будут в карантине

Эпидемиологи начали закрывать не только целые школы, но и отдельные классы из-за заражения сотрудников коронавирусом. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, школа может быть закрыта, если более 30% учеников и учителей окажутся в карантине.

Фото: Reuters

Например, во Фридек-Мистеке в одной школе закрыты два класса. 11 сотрудников и около 50 детей находятся в карантине. Учреждение сократило количество учебных часов, но в остальном продолжает работать.

«Основная идея методики Минздрава состоит в том, чтобы карантинные меры как можно меньше затрагивали школу. Фактически закрытие школы произойдет, когда болезнь станет широко распространяться. Если речь идет об одном инфицированном, то принятые меры будут затрагивать ближайший круг людей: класс, продленку и т.п.», — комментирует главный гигиенист Ярмила Ражова. По ее словам, карантин должен применяться только к лицам, находившимся в тесном контакте с инфицированным человеком. Каждый случай гигиенистам приходится решать индивидуально.

«Индивидуальные ситуации могут различаться в зависимости от ряда факторов, таких как тип и размер школы, внутренние помещения, количество учеников в классе и т.д. Текущая местная эпидемиологическая ситуация также может существенно различаться. По этим причинам невозможно установить универсальную процедуру. Тем не менее можно выработать некие общие базовые принципы назначения карантина в учебных заведениях», — говорит Роман Хлибек, эпидемиолог, член рабочей группы Минздрава.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz