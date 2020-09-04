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В Праге возвращают обязательное ношение масок в магазинах

В Праге возвращают обязательное ношение масок в магазинах

Александра Кириченко 171 0
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Праге в ближайшие дни ужесточатся превентивные меры. Со среды, 9 сентября, медицинские маски нужно будет носить в магазинах и торговых центрах, а с понедельника, 14 сентября, в учебных заведениях в местах общего пользования.
В Праге возвращают обязательное ношение масок в магазинах

Также с 9 сентября заведения общепита в Праге будут закрыты с 00:00 до 06:00. Данная мера не распространяется на продажу еды навынос.

Требование носить маски в учебных заведениях с 14 сентября касается начальных, средних и высших школ. На детские сады они не распространяются. Маски не требуется носить в учебных классах и аудиториях, а также в спортивных залах.

В Праге и по всей Чехии по-прежнему действует обязанность носить маски во всех видах общественного транспорта, в медицинских и социальных учреждениях, на почте, избирательных участках, на мероприятиях в закрытых помещениях с участием от 100 человек.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Болезни
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