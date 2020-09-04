Двое ученых из Чехии получили гранты от ЕС на проведение масштабных исследований

В этом году Чехия стала обладателем двух престижных стартап-грантов Европейского исследовательского совета (ERC). Историк философии Ота Павличек и геофизик Кристиан Зиппл получили так называемые Starting Grant, сумма каждого из которых составляет около 1,3 млн евро (примерно 34 млн крон).

Благодаря гранту ученые создадут собственные команды, чтобы провести пятилетние исследования. Павличек будет искать и изучать рукописи средневековых университетских диссертаций, а Зиппл сосредоточится на исследованиях небольших землетрясений в различных частях мира. Оба работают в Академии наук.

«Мои исследования будут сосредоточены на так называемых диспутах XIV-XVI веков. Это предвестники научных конференций, которые проводились во всех возможных университетах Европы», — сказал Павличек о своем проекте. Академик отметил, что на этих диспутах выступали члены факультета свободных искусств, которые часто учились на высших факультетах и делились новыми знаниями.

Кристиан Зиппл, который работает в Институте геофизики Академии наук, сосредоточится на исследованиях малых землетрясений при поддержке ERC. Чувствительные сейсмические инструменты обнаруживают их в областях, где одна тектоническая плита скользит под другой, вызывая самые серьезные землетрясения на Земле. Первые результаты исследований из такой зоны в Чили показывают, что небольшие землетрясения непосредственно на границе плит, вероятно, определяют области, в которых впоследствии могут произойти разрушительные стихийные бедствия. Таким образом, мелкие землетрясения могут помочь лучше понять события, приводящие к разрушительным химическим процессам глубоко внутри Земли.

Зиппл родом из Германии. Он хочет создать команду в Праге для изучения активных тектонических процессов в этих зонах и расширить существующее сотрудничество с коллегами из Германии, Швейцарии и Чили.

По данным Академии наук, в этом году Европейский исследовательский совет отобрал 436 проектов из 3272 представленных заявок. Самая крупная поддержка составляет до 10 млн евро на срок до шести лет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz