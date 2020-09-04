Двое ученых из Чехии получили гранты от ЕС на проведение масштабных исследований

Благодаря гранту ученые создадут собственные команды, чтобы провести пятилетние исследования. Павличек будет искать и изучать рукописи средневековых университетских диссертаций, а Зиппл сосредоточится на исследованиях небольших землетрясений в различных частях мира. Оба работают в Академии наук.
«Мои исследования будут сосредоточены на так называемых диспутах XIV-XVI веков. Это предвестники научных конференций, которые проводились во всех возможных университетах Европы», — сказал Павличек о своем проекте. Академик отметил, что на этих диспутах выступали члены факультета свободных искусств, которые часто учились на высших факультетах и делились новыми знаниями.
Кристиан Зиппл, который работает в Институте геофизики Академии наук, сосредоточится на исследованиях малых землетрясений при поддержке ERC. Чувствительные сейсмические инструменты обнаруживают их в областях, где одна тектоническая плита скользит под другой, вызывая самые серьезные землетрясения на Земле. Первые результаты исследований из такой зоны в Чили показывают, что небольшие землетрясения непосредственно на границе плит, вероятно, определяют области, в которых впоследствии могут произойти разрушительные стихийные бедствия. Таким образом, мелкие землетрясения могут помочь лучше понять события, приводящие к разрушительным химическим процессам глубоко внутри Земли.
Зиппл родом из Германии. Он хочет создать команду в Праге для изучения активных тектонических процессов в этих зонах и расширить существующее сотрудничество с коллегами из Германии, Швейцарии и Чили.
По данным Академии наук, в этом году Европейский исследовательский совет отобрал 436 проектов из 3272 представленных заявок. Самая крупная поддержка составляет до 10 млн евро на срок до шести лет.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz