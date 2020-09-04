Прага вновь признана лучшим регионом для жизни в Чехии

Лучшим местом для жизни в Чехии в 2020 году признана Прага. Этот титул чешская столица получает уже в четвертый раз. На втором месте в этом году — Краловеградецкий край, на третьем — Южночешский край.

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Такие данные были получены по итогам ежегодного опроса, проведенного аналитическим агентством Datank. Последнее место в рейтинге занимает Устецкий край, а предпоследнее — Моравско-Силезский.

По мнению аналитиков, в Праге высокий уровень образования, здравоохранения и социальных услуг, наибольшее количество врачей и стоматологов в пересчете на душу населения, а также перспективный рынок труда с высокими зарплатами, высокая продолжительность жизни, множество вариантов проведения досуга. К числу минусов авторы опроса относят плохую экологию и высокий уровень преступности.

Авторы исследования Place for Life уже десятый год подряд составляют карту качества жизни, что, по словам представителей агентства, дает возможность отслеживать состояние отдельных регионов и их развитие в долгосрочной перспективе. В опросе участвовали 1250 человек.

Источник: ceskenoviny.cz