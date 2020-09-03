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В Праге вандалы осквернили памятник Эдварду Бенешу

В Праге вандалы осквернили памятник Эдварду Бенешу

Марина Коханкова 571 0
На пьедестале статуи чехословацкого президента Эдварда Бенеша на Лоретанской площади в Праге неизвестные написали, что он был расистом и массовым убийцей. Вандалов разыскивает полиция.
Фото: Michaela Danelová
В Праге вандалы осквернили памятник Эдварду Бенешу

По словам пресс-секретаря пражской полиции Яна Данька, надпись на статуе, вероятно, появилась в ночь на четверг. Размер ущерба пока не определен.

Памятник второму чехословацкому президенту Эдварду Бенешу с мая 2005 года находится на Лоретанской площади перед зданием Чернинского дворца, которое занимает Министерство иностранных дел. До того как Бенеш занял пост главы государства, он был пост министром иностранных дел, поэтому именно он считается основателем чехословацкой внешней политики.

Источник: idnes.cz

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Темы
вандализм Прага полиция памятник
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