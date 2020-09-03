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Ученые установили, что глубина Границкой пропасти составляет почти километр

Ученые установили, что глубина Границкой пропасти составляет почти километр

Марина Коханкова 142 0
Границкая пропасть — самая глубокая затопленная пресноводная пропасть на Земле. Четыре года назад ее исследовала команда под руководством польского специалиста Кшиштофа Старнавского. Он подтвердил, что глубина разлома составляет не менее 473 метров, однако достигнуть дна пока не удалось.
Ученые установили, что глубина Границкой пропасти составляет почти километр

Недавно группа ученых из Академии наук Чехии провела новое исследование. Специалисты изучали затопленную пропасть с помощью дистанционно управляемого робота, гравиметра и других инструментов. Считается, что глубина пропасти составляет 473,5 метра. Примерно 104 метра — это сухая часть. Далее ученые обнаружили небольшое озеро, под которым скрывается огромное затопленное пространство.

Чешским ученым удалось установить, что еще ниже, на глубине около километра, находятся пещеры, которые являются продолжением пропасти. 

«Речь пока идет об экспертной оценке, общая глубина может быть еще больше», — пишут ученые в издании Journal of Geophysical Research: Earth Surface.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
Чехия учёные Академия наук Чехии
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