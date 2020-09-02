Главный эпидемиолог Чехии Ярмила Ражова заразилась covid-19

У главного эпидемиолога Чешской республики Ярмилы Ражовой тест на covid-19 оказался положительным. Это подтвердил в среду представитель пражской санитарно-гигиенической станции.

Фото: Roman Vondrouš

По словам пресс-секретаря Минздрава Габриэлы Штепаниовой, Ражова находится в домашней изоляции.

В последние дни Ражова встречалась с несколькими чешскими политиками. Эпидемиологи сейчас ищут контакты людей, с которыми она общалась. Тесты должны будут сдать люди, которые находились в тесном контакте с ней более 15 минут.

Пресс-секретарь не уточнила, помещены ли на карантин министр здравоохранения Адам Войтех и другие сотрудники ведомства. При этом стало известно, что Войтех отменил свой визит в Карловарский края в среду именно потому, что контактировал с человеком, инфицированным covid-19. Он и другие сотрудники министерства должны будут сдать тесты.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz