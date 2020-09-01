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Минздрав Чехии изменил правила проведения массовых акций

Минздрав Чехии изменил правила проведения массовых акций

Марина Коханкова 2318 0
Минздрав Чехии с 1 сентября смягчил правила проведения массовых мероприятий. Организаторы акций в помещениях, вместимость которых превышает 1000 человек (что сейчас является допустимым пределом), теперь могут дополнительно использовать половину мест, превышающих тысячный лимит.
Минздрав Чехии изменил правила проведения массовых акций

Об этом вечером 31 августа сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. В то же время вместимость в закрытых помещениях должна быть ограничена до 500 человек на сектор, в случае мероприятия на открытом воздухе — до 1000 человек. Эта мера касается театральных представлений, спортивных матчей, кинопоказов, ярмарок и других акций.

На практике это означает, что, если внутреннее пространство, такое как театр, имеет 1300 мест, внутри можно будет разместить 1150 человек, но они должны будут находиться в секторах максимум по 500 человек в каждом.

На открытом стадионе на 10 тысяч мест теперь одновременно могут присутствовать 5500 зрителей. Эти 5500 человек будут размещены в секторах вместимостью не более 1000 человек.

Разделение на сектора означает, что находящиеся в них люди должны быть отделены от остальных дистанцией не менее двух метров. Каждый сектор должен иметь собственный вход, или же вход должен регулироваться по времени, чтобы люди из отдельных секторов не встречались.

Если на мероприятии в закрытом помещении присутствует более 100 человек, зрители по-прежнему обязаны носить медицинские маски, а расстояние между людьми должно составлять более двух метров.

Источник: novinky.cz
 

 

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Темы
коронавирус Чехия концерт театр кинотеатр Министерство здравоохранения
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