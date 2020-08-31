Минздрав рассказал, где вероятнее всего заразиться коронавирусом

Министерство здравоохранения Чехии на основании данных, представленных системой «умного карантина», опубликовало карту мест, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. Наиболее рискованными являются массовые мероприятия, например концерты и дискотеки.

Помимо массовых мероприятий, заразиться коронавирусом можно при посещении баров, при пользовании общественным транспортом или занятии спортом в закрытых фитнес-центрах и спортзалах. Посещение ресторанов в закрытых помещениях, торговых центров, кинотеатров или театров, а также учебных заведений и салонов красоты относится к средней степени риска. Низкая вероятность заражения коронавирусом у тех, кто гуляет с собакой, работает дома, заказывает еду с собой в ресторане или пользуется услугами автозаправочной станции.

В воскресенье, 30 августа, в Чехии было зафиксировано 274 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 24 367 человек, из них 17 547 поправились. 423 человека умерли от болезни.



Источник: seznamzpravy.cz