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Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев

Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев

Марина Коханкова 1 0
Венгрия закроет свои границы для иностранцев как минимум на один месяц с 1 сентября, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в стране. «На данный момент все страны находятся в красной зоне стран высокого риска для нас», — заявил 28 августа глава аппарата правительства страны Гергей Гуляш.
Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев

Исключениями для передвижения иностранцев будут гуманитарный транзит, торговые и дипломатические маршруты или военные конвои.

«Граждане Венгрии, возвращающиеся из-за границы после этой даты, должны будут пройти 14-дневный карантин. Карантин прекращается после только после сдачи двух отрицательных тестов на covid-19», — сказал Гуляш.

27 августа в Венгрии было зафиксировано 132 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 10 апреля. «Большинство случаев было зарегистрировано после приезда людей из-за границы», — отметил Гуляш.

Всего в Венгрии с населением 9,7 млн человек зарегистрировано 5 511 инфицированных, из которых 3 750 вылечились и 614 человек болеют. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Венгрия коронавирус туристы Туризм иностранцы
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