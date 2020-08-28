Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса

Хотя с сентября ношение средств защиты дыхательных путей не будет обязательным, в чешских школах придется соблюдать строгие меры гигиены и рекомендации Министерства образования. Основное требование — чтобы ученики из разных классов не контактировали друг с другом, однако при организации школьных кружков это практически невозможно.

«Мы вообще не будем открывать никаких кружков. Согласно рекомендациям министерства, мы должны делать то, что необходимо, и, на наш взгляд, кружки к этому не относятся», — сказал Ярослав Йираско, директор начальной школы в Лазне-Белоград.

Большинство директоров школ пока заняли выжидательную позицию. Дети обычно начинают ходить в кружки в сентябре, и директора хотят посоветоваться с родителями.

Гана Стиблова, директор начальной школы и детского сада в городе Пльзень-Божков, пока не собирается отменять кружки, но опасается введения ограничительных мер, из-за которых кружки могут быть приостановлены или отменены в течение года.

Глава ассоциации директоров начальных школ Михал Черны признал, что полная отмена кружков — вполне реальный вариант. Хотя министерство не регламентирует проведение кружков и оно зависит от каждого директора, как только эпидемиологическая ситуация ухудшится, региональные эпидемиологические службы будут оценивать принятые в школах меры и примут решение о дальнейших шагах.

Источник: novinky.cz



