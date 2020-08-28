Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.26
USD
22.04
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 25 °C
Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса

Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса

Марина Коханкова 99 0
Хотя с сентября ношение средств защиты дыхательных путей не будет обязательным, в чешских школах придется соблюдать строгие меры гигиены и рекомендации Министерства образования. Основное требование — чтобы ученики из разных классов не контактировали друг с другом, однако при организации школьных кружков это практически невозможно.
Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса

«Мы вообще не будем открывать никаких кружков. Согласно рекомендациям министерства, мы должны делать то, что необходимо, и, на наш взгляд, кружки к этому не относятся», — сказал Ярослав Йираско, директор начальной школы в Лазне-Белоград.

Большинство директоров школ пока заняли выжидательную позицию. Дети обычно начинают ходить в кружки в сентябре, и директора хотят посоветоваться с родителями.

Гана Стиблова, директор начальной школы и детского сада в городе Пльзень-Божков, пока не собирается отменять кружки, но опасается введения ограничительных мер, из-за которых кружки могут быть приостановлены или отменены в течение года.

Глава ассоциации директоров начальных школ Михал Черны признал, что полная отмена кружков — вполне реальный вариант. Хотя министерство не регламентирует проведение кружков и оно зависит от каждого директора, как только эпидемиологическая ситуация ухудшится, региональные эпидемиологические службы будут оценивать принятые в школах меры и примут решение о дальнейших шагах. 

Источник: novinky.cz
 
 

 

Рассказать всем:
Темы
школы Чехия коронавирус
Читайте
по теме 
Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения
27.08.2020 11:30 Общество
Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения
641 0
Количество учеников в начальных школах Чехии увеличилось на 20%
25.08.2020 15:05 Общество
Количество учеников в начальных школах Чехии увеличилось на 20%
1413 0
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны
20.08.2020 16:22 Общество
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны
4693 0
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации
19.08.2020 16:17 Общество
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации
2219 0
Последние новости:
28
августа
Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом
28.08.2020 13:35 Экономика
Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом
220 0
Чех на велосипеде за восемь дней проехал 3540 километров
28.08.2020 12:32 Спорт
Чех на велосипеде за восемь дней проехал 3540 километров
197 0
Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы
28.08.2020 11:00 Экономика
Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы
418 0
Великобритания включила Чехию в список стран с повышенным риском заражения covid-19
28.08.2020 09:20 Общество
Великобритания включила Чехию в список стран с повышенным риском заражения covid-19
498 0
27
августа
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин
27.08.2020 17:55 Общество
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин
1219 0
Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу
27.08.2020 14:03 Экономика
Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу
1269 0
Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения
27.08.2020 11:30 Общество
Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения
641 0
В первом полугодии 2020 года в Чехии количество самозанятых лиц увеличилось на 19 тысяч
27.08.2020 10:34 Экономика
В первом полугодии 2020 года в Чехии количество самозанятых лиц увеличилось на 19 тысяч
1289 0
Университет Масарика будет принимать студентов и ученых из Беларуси
27.08.2020 09:13 Общество
Университет Масарика будет принимать студентов и ученых из Беларуси
1215 0
26
августа
Сильный ветер перевернул надувной замок в Хлумце, шестеро детей ранены
26.08.2020 15:18 Общество
Сильный ветер перевернул надувной замок в Хлумце, шестеро детей ранены
1142 1


Мобильная версия