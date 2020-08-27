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Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения

Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения

Марина Коханкова 229 0
Со вторника, 1 сентября, Чешское телевидение начнет показывать новые серии программы для школьников UčíTelka. Однако, в отличие от весны, когда были закрыты чешские школы, программа будет ориентирована не на дистанционное обучение, а на помощь детям при возвращении в школу.
Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения

UčíTelka будет выходить регулярно с понедельника по четверг в 13:00 на ČT2. Каждый день будет посвящен одному предмету, который изучают в начальной школе. Понедельник будет посвящен чешскому языку, вторник — математике, среда — человеку и его миру, а четверг — английскому языку. Уроки будут тематически следовать друг за другом.

Нововведением станет воскресная серия программы UčíTelka — кабинет, предназначенный в основном для учителей и родителей. Расширяется деятельность сайта ČT edu, услугами которого уже воспользовались более полумиллиона человек.

«Мы до сих пор не знаем, как пройдет осень в школах и во всех ли школах будет обучение в обычном режиме. Вот почему мы хотим быть готовыми предоставить детям и их родителям дополнительные возможности», — объясняет руководитель проекта Любош Роси.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz 

 

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Темы
образование Чехия телевидение школы дети
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