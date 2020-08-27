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Университет Масарика будет принимать студентов и ученых из Беларуси

Университет Масарика будет принимать студентов и ученых из Беларуси

Марина Коханкова 123 0
Университет Масарика в Брно открывает стипендиальную программу для студентов и ученых из Беларуси. Этот шаг является реакцией на нынешнюю ситуацию в стране, где проходят широкомасштабные акции протеста против авторитарного президента Александра Лукашенко.
Фото: Igor Zehl
Университет Масарика будет принимать студентов и ученых из Беларуси

Университет Масарика предлагает 20-ти студентам стипендию для проживания в размере 12000 крон в месяц. Ученые могут подать заявку на получение научного гранта на сумму до одного миллиона крон в год. Условия получения гранта для исследователей опубликованы на сайте университета.

«Я сразу же получил поддержку стипендиальной программы от деканов наших факультетов, которые готовы выделить средства из стипендиальных фондов. Я считаю, что этим шагом мы также мотивируем другие университеты», — сказал ректор Университета Масарика в Брно Мартин Бареш.

«Поддержка предназначена для выдающихся ученых всех дисциплин в области естественных и гуманитарных наук», — добавила Шарка Поспишилова, проректор по науке. Прием заявок будет открыт с середины сентября.

На прошлой неделе руководство университета выразило глубокую озабоченность событиями, происходящими в Беларуси после президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, не были свободными, справедливыми и демократическими. Университет призвал белорусские власти воздерживаться от насилия и преследований, к которым они прибегли в первые дни послевыборных протестов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Министерство образования университеты Брно Т Г Масарик Чехия белорусы студенты учёные наука образование
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