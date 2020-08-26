Сильный ветер перевернул надувной замок в Хлумце, шестеро детей ранены

Шесть детей пострадали в парке развлечений в Хлумец-над-Цидлиноу. Аттракцион перевернулся из-за сильного ветра. Один ребенок получил серьезную травму.

«В городе Хлумец-над-Цидлиноу мы расследуем падение надувного замка из-за сильных порывов ветра, несколько человек получили ранения», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Прахаржова, добавив, что на место выехали спасатели.

По предварительным данным, шесть детей получили травмы. «Самому младшему ребенку три года, у него травма головы, его доставили в больницу самолетом. Остальные получили травмы средней или легкой степени тяжести», — сказал доктор Анатоли Трухларж. Детям было от трех до 17 лет.

Источник: novinky.cz