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Президента Чехии Милоша Земана прооперировали

Президента Чехии Милоша Земана прооперировали

Марина Коханкова 481 1
В связи с переломом руки Милошу Земану в ночь на 26 августа была проведена операция, которая прошла «стандартным образом». Об этом утром в среду заявил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.
Президента Чехии Милоша Земана прооперировали

Президент сейчас находится на послеоперационном лечении. Ему сделали операцию под общим наркозом в Центральном военном госпитале в Праге, добавил пресс-секретарь.
 
По словам Овчачека, пока неясно, как долго Милош Земан будет находиться в больнице.
 
Земан упал и сломал правую руку во вторник вечером. «Президент смотрел новости по телевизору, после окончания программы он не стал использовать трость и не обратился за помощью к охране, споткнулся и сломал правую руку», — рассказал Овчачек.
 
Источник: novinky.cz

 

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