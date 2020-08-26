Президента Чехии Милоша Земана прооперировали

В связи с переломом руки Милошу Земану в ночь на 26 августа была проведена операция, которая прошла «стандартным образом». Об этом утром в среду заявил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

Президент сейчас находится на послеоперационном лечении. Ему сделали операцию под общим наркозом в Центральном военном госпитале в Праге, добавил пресс-секретарь.



По словам Овчачека, пока неясно, как долго Милош Земан будет находиться в больнице.



Земан упал и сломал правую руку во вторник вечером. «Президент смотрел новости по телевизору, после окончания программы он не стал использовать трость и не обратился за помощью к охране, споткнулся и сломал правую руку», — рассказал Овчачек.



Источник: novinky.cz