Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.18
USD
22.15
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01n 20 °C
Количество учеников в начальных школах Чехии увеличилось на 20%

Количество учеников в начальных школах Чехии увеличилось на 20%

Марина Коханкова 521 0
За последние десять лет количество учеников начальных школ в Чехии увеличилось на 20% из-за демографических изменений. В прошлом учебном году в начальных школах обучалось около 953 тысяч детей, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Количество учеников в начальных школах Чехии увеличилось на 20%

По данным Министерства образования, в прошлом году в первые классы пошло около 107 тысяч первоклассников, а пять лет назад — 117 тысяч детей. Хотя количество первоклассников сокращается третий год подряд, количество учеников начальной школы стабильно растет с 2010/2011 года. В прошлом году начальную школу посещало на 99 тысяч детей больше, чем пять лет назад. 

«Через несколько лет мы, вероятно, можем ожидать увеличения числа учеников второй ступени начальной школы», — отметила представитель ČSÚ Хелена Ходоунска. По ее словам, нынешний рост количества детей в школах связан с бумом рождаемости в период с 2002 по 2008 год.

По оценкам Министерства образования, с 1 сентября 2020 года в начальные и средние школы пойдут около 1,4 млн детей, что примерно на 18 200 больше, чем в прошлом году. Первоклассников будет около 107,8 тысячи.

По словам Ходунской, среди детей младшего школьного возраста около 26 500 иностранцев. Они составляют 2,8% от общего количества учеников. В детских садах количество иностранцев за последние десять лет увеличилось втрое, в прошлом году их было 12 тысяч (или 3,3%). Большинство иностранцев — учеников начальных школ (8,9%) проживает в Праге. В Карловарском и Пльзенском крае этот показатель составляет 4%. В чешских школах учатся украинцы, словаки, вьетнамцы, россияне, болгары, монголы, румыны и т.д.

Источник: ceskenoviny.cz
 

 

Рассказать всем:
Темы
школы Министерство образования Чехия
Читайте
по теме 
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны
20.08.2020 16:22 Общество
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны
4387 0
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации
19.08.2020 16:17 Общество
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации
2096 0
Как будут работать школы в новом учебном году
18.08.2020 11:53 Общество
Как будут работать школы в новом учебном году
3302 0
Дистанционное обучение станет обязательным
17.08.2020 18:32 Общество
Дистанционное обучение станет обязательным
3403 0
Последние новости:
25
августа
Скандальная «Скульптура монаха», принадлежащая пражскому музею Кампа, будет демонтирована
25.08.2020 13:04 Культура
Скандальная «Скульптура монаха», принадлежащая пражскому музею Кампа, будет демонтирована
673 0
Пожарные выставили счет молодому поджигателю на 100 тысяч крон
25.08.2020 11:04 Общество
Пожарные выставили счет молодому поджигателю на 100 тысяч крон
775 0
Правительство Чехии одобрило новый закон о строительной деятельности
25.08.2020 09:32 Общество
Правительство Чехии одобрило новый закон о строительной деятельности
1596 0
24
августа
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
24.08.2020 17:27 Общество
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
1450 0
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы
24.08.2020 13:25 Общество
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы
2447 0
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды
24.08.2020 11:40 Экономика
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды
723 0
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон
24.08.2020 10:32 Экономика
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон
1074 0
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
24.08.2020 09:21 Общество
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
5658 0
24 августа — День независимости Украины
24.08.2020 07:00 Общество
24 августа — День независимости Украины
853 0
22
августа
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
22.08.2020 21:28 Политика
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
3049 0


Мобильная версия