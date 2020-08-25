Количество учеников в начальных школах Чехии увеличилось на 20%

За последние десять лет количество учеников начальных школ в Чехии увеличилось на 20% из-за демографических изменений. В прошлом учебном году в начальных школах обучалось около 953 тысяч детей, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

По данным Министерства образования, в прошлом году в первые классы пошло около 107 тысяч первоклассников, а пять лет назад — 117 тысяч детей. Хотя количество первоклассников сокращается третий год подряд, количество учеников начальной школы стабильно растет с 2010/2011 года. В прошлом году начальную школу посещало на 99 тысяч детей больше, чем пять лет назад.

«Через несколько лет мы, вероятно, можем ожидать увеличения числа учеников второй ступени начальной школы», — отметила представитель ČSÚ Хелена Ходоунска. По ее словам, нынешний рост количества детей в школах связан с бумом рождаемости в период с 2002 по 2008 год.

По оценкам Министерства образования, с 1 сентября 2020 года в начальные и средние школы пойдут около 1,4 млн детей, что примерно на 18 200 больше, чем в прошлом году. Первоклассников будет около 107,8 тысячи.

По словам Ходунской, среди детей младшего школьного возраста около 26 500 иностранцев. Они составляют 2,8% от общего количества учеников. В детских садах количество иностранцев за последние десять лет увеличилось втрое, в прошлом году их было 12 тысяч (или 3,3%). Большинство иностранцев — учеников начальных школ (8,9%) проживает в Праге. В Карловарском и Пльзенском крае этот показатель составляет 4%. В чешских школах учатся украинцы, словаки, вьетнамцы, россияне, болгары, монголы, румыны и т.д.

Источник: ceskenoviny.cz

