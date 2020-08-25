Пожарные выставили счет молодому поджигателю на 100 тысяч крон

Около 100 тысяч крон должен будет заплатить пожарным из Бржецлавского района молодой человек, который за два года поджег несколько лугов и полей. Счет ему выставлен за неоднократные выезды пожарной команды. Погашать долг он будет постепенно.

В 2018 и 2019 годах в Бржецлавском районе Чехии произошла серия пожаров. Как правило, горела сухая трава в поле. Расследование показало, что виновником пожаров был молодой человек, живущий неподалеку.

«Последний пожар, во время которого фермеры смогли сфотографировать преступника, произошел в июле 2019 года. Благодаря сделанной фотографии молодой человек был пойман и впоследствии сознался в 10 пожарах», — сказал пресс-секретарь пожарной службы Ярослав Микошка. В тушении принимали участие 11 профессиональных и 11 добровольных пожарных.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, ему был выставлен штраф, а затем и счет за выезды пожарных команд. Стоимость одного выезда составляет 5600 крон в час. Общая сумма, которую поджигатель должен будет заплатить, превышает 100 тысяч крон. Он сможет выплатить ее в рассрочку.

«При умышленном поджоге не имеет значения, пострадало чье-либо имущество в результате пожара или нет. Виновник оплачивает расходы, понесенные в результате умышленного правонарушения», — сказал пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz