Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.09
USD
22.09
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 20 °C
Пожарные выставили счет молодому поджигателю на 100 тысяч крон

Пожарные выставили счет молодому поджигателю на 100 тысяч крон

Марина Коханкова 132 0
Около 100 тысяч крон должен будет заплатить пожарным из Бржецлавского района молодой человек, который за два года поджег несколько лугов и полей. Счет ему выставлен за неоднократные выезды пожарной команды. Погашать долг он будет постепенно.
Пожарные выставили счет молодому поджигателю на 100 тысяч крон

В 2018 и 2019 годах в Бржецлавском районе Чехии произошла серия пожаров. Как правило, горела сухая трава в поле. Расследование показало, что виновником пожаров был молодой человек, живущий неподалеку.

«Последний пожар, во время которого фермеры смогли сфотографировать преступника, произошел в июле 2019 года. Благодаря сделанной фотографии молодой человек был пойман и впоследствии сознался в 10 пожарах», — сказал пресс-секретарь пожарной службы Ярослав Микошка. В тушении принимали участие 11 профессиональных и 11 добровольных пожарных. 

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, ему был выставлен штраф, а затем и счет за выезды пожарных команд. Стоимость одного выезда составляет 5600 крон в час. Общая сумма, которую поджигатель должен будет заплатить, превышает 100 тысяч крон. Он сможет выплатить ее в рассрочку.

«При умышленном поджоге не имеет значения, пострадало чье-либо имущество в результате пожара или нет. Виновник оплачивает расходы, понесенные в результате умышленного правонарушения», — сказал пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
пожарники преступность Чехия
Читайте
по теме 
Чехия отправит в Бейрут специальную спасательную команду
05.08.2020 12:19 Общество
Чехия отправит в Бейрут специальную спасательную команду
1094 0
Из-за грозы десятки тысяч семей в Чехии остались без электричества
29.07.2020 09:20 Общество
Из-за грозы десятки тысяч семей в Чехии остались без электричества
1492 0
На территории пражского музея Кампа возник пожар
15.07.2020 15:09 Общество
На территории пражского музея Кампа возник пожар
1884 0
В Праге из-за пожара эвакуировали жилой дом
01.07.2020 11:04 Общество
В Праге из-за пожара эвакуировали жилой дом
2049 0
Последние новости:
25
августа
Правительство Чехии одобрило новый закон о строительной деятельности
25.08.2020 09:32 Общество
Правительство Чехии одобрило новый закон о строительной деятельности
509 0
24
августа
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
24.08.2020 17:27 Общество
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
1157 0
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы
24.08.2020 13:25 Общество
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы
2050 0
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды
24.08.2020 11:40 Экономика
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды
621 0
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон
24.08.2020 10:32 Экономика
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон
861 0
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
24.08.2020 09:21 Общество
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
4873 0
24 августа — День независимости Украины
24.08.2020 07:00 Общество
24 августа — День независимости Украины
777 0
22
августа
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
22.08.2020 21:28 Политика
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
2921 0
21
августа
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
21.08.2020 17:50 Общество
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
1473 0
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь
21.08.2020 15:18 Общество
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь
1907 0


Мобильная версия