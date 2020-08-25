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Правительство Чехии одобрило новый закон о строительной деятельности

Правительство Чехии одобрило новый закон о строительной деятельности

Марина Коханкова 509 0
Правительство на заседании 24 августа одобрило новый закон, который призван значительно ускорить и упростить выдачу разрешений на строительство в Чехии.
Фото: Shutterstock
Правительство Чехии одобрило новый закон о строительной деятельности

По словам министра регионального развития Чехии Клары Досталовой, среди основных положений закона — рассмотрение строительных документов одним управлением, фиксированные сроки, принятие мер против бездействия чиновников и принцип апелляции, при котором вышестоящий орган больше не сможет возвращать дело на пересмотр.

Министерство планирует, что закон официально вступит в силу весной следующего года, но отдельные положения, прописанные в нем, будут вступать в силу постепенно, до середины 2023 года.

Представители пяти оппозиционных партий на пресс-конференции 24 августа призвали премьер-министра не рассматривать закон о строительстве на заседании правительства, поскольку документ недостаточно подготовлен и не ускорит выдачу разрешений. Оппозиция настаивала на возвращении закона к процедуре межведомственного обсуждения.

«Текущий вариант закона содержит много существенных изменений, из-за которых людям и компаниям придется терпеть медленную выдачу документов на строительство в течение нескольких лет. Но если политики не попытаются найти решение, существует риск того, что нынешняя плачевная ситуация сохранится на долгие годы», — отметил президент Чешской торговой палаты Владимир Длоуги. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
строительство Чехия законы правительство
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