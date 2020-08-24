Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.07
USD
22.09
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 17 °C
24 августа — День независимости Украины

24 августа — День независимости Украины

Александра Кириченко 136 0
29 лет назад, 24 августа 1991 года, на внеочередном заседании Верховной Рады был принят Акт провозглашения независимости Украины. Поздравляем наших украинских читателей с днем рождения независимого государства!
24 августа — День независимости Украины

Стоит отметить, что изначально День независимости выпадал на другую дату. Верховная рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. В тот же день парламент республики принял постановление «О дне провозглашения независимости Украины», который решили отмечать 16 июля. В июне следующего года этот праздничный день внесли в трудовой кодекс. Однако вскоре произошел августовский путч, целью которого было сохранить Советский Союз в прежнем виде, и в ответ на это Рада 24 августа 1991 года приняла Акт провозглашения независимости Украины с формулировкой «исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР».

1 декабря 1991 года граждане Украины поддержали провозглашение независимости на референдуме, а 20 февраля 1992 года Верховная рада перенесла празднование Дня независимости с 16 июля на 24 августа. Этот день считается годовщиной образования государства Украина в современном виде. И, конечно же, это официальный выходной.

З Днем Незалежності!

Рассказать всем:
Темы
праздники Украина
Читайте
по теме 
В аэропорту Рузине этим летом можно устроить свадьбу или отметить день рождения
16.07.2020 17:15 Общество
В аэропорту Рузине этим летом можно устроить свадьбу или отметить день рождения
3567 0
6 июля – День памяти Яна Гуса
06.07.2020 00:00 О Чехии
6 июля – День памяти Яна Гуса
17359 0
5 июля в Чехии празднуют День Кирилла и Мефодия
05.07.2020 00:00 О Чехии
5 июля в Чехии празднуют День Кирилла и Мефодия
14155 0
С Днем России!
12.06.2020 08:00 Общество
С Днем России!
1914 0
Последние новости:
24
августа
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
24.08.2020 09:21 Общество
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
1 0
22
августа
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
22.08.2020 21:28 Политика
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
2045 0
21
августа
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
21.08.2020 17:50 Общество
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
1252 0
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь
21.08.2020 15:18 Общество
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь
1664 0
На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции
21.08.2020 13:00 Культура
На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции
3599 0
В Чехии сегодня вспоминают события августа 1968 года
21.08.2020 11:08 Политика
В Чехии сегодня вспоминают события августа 1968 года
2144 0
Чехия оставит Хорватию в списке «зеленых» стран
21.08.2020 10:38 Общество
Чехия оставит Хорватию в списке «зеленых» стран
3221 0
20
августа
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны
20.08.2020 16:22 Общество
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны
3963 0
Улица Koněvova в Праге будет полностью перекрыта до конца октября
20.08.2020 15:04 Общество
Улица Koněvova в Праге будет полностью перекрыта до конца октября
1511 0
Торговая инспекция заинтересовалась прибором для защиты от 5G за 48 тысяч крон
20.08.2020 13:08 Общество
Торговая инспекция заинтересовалась прибором для защиты от 5G за 48 тысяч крон
1676 0


Мобильная версия