Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк

В пятницу, 21 августа, в районе города Кутна-Гора произошло необычное ДТП. На дороге №38 возле села Окршесанеч с платформы грузового автомобиля при перевозке съехал исторический танк. Никто не пострадал.

Фото: Policie ČR

Как рассказала представитель полиции Мартина Фейфарова, грузовик врезался в автомобиль, который резко затормозил перед ним. В результате часть танка съехала с полуприцепа. Боевую машину планируют вернуть на место с помощью специального крана.

Полицейская проверка подтвердила, что оба водителя не употребляли алкоголь.

Источник: novinky.cz