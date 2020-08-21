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Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
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В пятницу, 21 августа, в районе города Кутна-Гора произошло необычное ДТП. На дороге №38 возле села Окршесанеч с платформы грузового автомобиля при перевозке съехал исторический танк. Никто не пострадал.
Фото: Policie ČR
Как рассказала представитель полиции Мартина Фейфарова, грузовик врезался в автомобиль, который резко затормозил перед ним. В результате часть танка съехала с полуприцепа. Боевую машину планируют вернуть на место с помощью специального крана.
Полицейская проверка подтвердила, что оба водителя не употребляли алкоголь.
Источник: novinky.cz