Чехия оставит Хорватию в списке «зеленых» стран

В связи с решением властей Словении жители этой страны, массово отдыхающие в Хорватии, будут стремиться вернуться домой до полуночи вторника, чтобы не попасть в карантин. Это приведет к большой нагрузке на пограничные переходы.
Заместитель министра иностранных дел Чехии Смолек посоветовал чехам возвращаться из Хорватии после 24 августа, чтобы не попасть в пробки на магистралях, и напомнил, что по дороге из Хорватии нельзя останавливаться с ночевкой ни в Словении, ни в Австрии.
Германия также включила два региона Хорватии в «красный» список, поэтому оттуда массово уезжают немцы. Италия требует от вернувшихся из Хорватии негативный тест на covid-19, а Великобритания отправляет своих граждан на двухнедельный карантин.
Смолек сообщил, что, хотя в этой стране отмечается рост случаев заболевания, Чехия пока не планирует вводить обязательный карантин для возвращающихся из Хорватии или требовать от них негативный тест.
Источник: novinky.cz