В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех вновь изменил правила обязательного ношения медицинских масок начиная с 1 сентября. В школах, магазинах, ресторанах и салонах красоты их можно будет не носить.

Таким образом, если за ближайшие 10 дней министр не передумает еще раз, с 1 сентября из существенных изменений добавится лишь обязанность носить маски во всех видах общественного транспорта. Также маски понадобятся в медицинских учреждениях, ведомствах и т.д.

В целом требования закрывать дыхательные пути будут регулироваться так называемым «светофором», то есть в зависимости от числа заболевших в каждом из регионов Чехии.

Маски в школах (планировалось, что их нужно будет носить за пределами классов) могут быть введены, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится с началом учебного года.

Ранее недовольство непоследовательностью и нелогичностью новых требований Министерства здравоохранения выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сегодня он должен был обсудить эту тему с Адамом Войтехом. На непоследовательность мер и их противоречие идеи «светофора» также указывала оппозиция.

Источник: novinky.cz