Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.05
USD
21.99
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 28 °C
Улица Koněvova в Праге будет полностью перекрыта до конца октября

Улица Koněvova в Праге будет полностью перекрыта до конца октября

Александра Кириченко 1 0
С понедельника и до конца октября будет полностью перекрыта оживленная улица Koněvova на Жижкове (Прага 3). Трудности, которые ожидают водителей, связаны с ремонтом участка между улицами Rokycanova и Prokopova.
Фото: mapy.cz
Улица Koněvova в Праге будет полностью перекрыта до конца октября

Реконструкция улицы уже ведется и должна завершиться не раньше конца следующего года. Изначально планировалось, что во время ремонта улицу постоянно можно будет использовать для движения хотя бы в одном направлении.

«Это, конечно, большое неудобство», — признал Ондржей Рут, заместитель старосты Праги 3.

Движение в сторону центра будет осуществляться с улицы Koněvova через улицы Rokycanova, Prokopova и обратно на улицу Husitská. Движение из центра организуют в объезд по улицам Prokopova и Olšanská.

По альтернативному маршруту также будут ходить автобусы. Изменения затронут дневные маршруты 133, 136, 175, 207 и ночные 908, 909, 913.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
Автомобили дороги Прага
Читайте
по теме 
По всей Чехии 14 августа будут выявлять нарушителей скоростного режима
14.08.2020 01:30 Общество
По всей Чехии 14 августа будут выявлять нарушителей скоростного режима
2516 0
Чешские полицейские ловили на шоссе летающие деньги
07.08.2020 14:06 Общество
Чешские полицейские ловили на шоссе летающие деньги
5799 0
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
22.07.2020 12:47 Экономика
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
1945 0
Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%
21.07.2020 15:00 Экономика
Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%
3245 0
Последние новости:
20
августа
Торговая инспекция заинтересовалась прибором для защиты от 5G за 48 тысяч крон
20.08.2020 13:08 Общество
Торговая инспекция заинтересовалась прибором для защиты от 5G за 48 тысяч крон
205 0
В пятницу в Чехии ожидается экстремальная жара
20.08.2020 11:45 Общество
В пятницу в Чехии ожидается экстремальная жара
332 0
Жителя Чехии отправили в тюрьму на 2 года за кражу шоколадок во время ЧС
20.08.2020 11:25 Общество
Жителя Чехии отправили в тюрьму на 2 года за кражу шоколадок во время ЧС
264 0
Прага может начать выкупать неиспользуемые здания
20.08.2020 08:50 Экономика
Прага может начать выкупать неиспользуемые здания
589 0
19
августа
На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере
19.08.2020 20:41 Экономика
На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере
1356 0
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации
19.08.2020 16:17 Общество
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации
1041 0
Где и кому нужно будет носить медицинские маски с 1 сентября. Подробности
19.08.2020 12:52 Общество
Где и кому нужно будет носить медицинские маски с 1 сентября. Подробности
3459 0
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года
19.08.2020 09:15 Экономика
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года
1094 0
Число умерших от коронавируса в Чехии превысило 400 человек
19.08.2020 08:15 Общество
Число умерших от коронавируса в Чехии превысило 400 человек
844 0
18
августа
После отмены «супергрязной» зарплаты минимальный подоходный налог составит 15%
18.08.2020 17:27 Экономика
После отмены «супергрязной» зарплаты минимальный подоходный налог составит 15%
2479 0


Мобильная версия