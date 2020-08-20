Торговая инспекция заинтересовалась прибором для защиты от 5G за 48 тысяч крон

Чешская торговая инспекция начала проверку устройства, которое обещает защитить от якобы вредного излучения 5G в радиусе 30 метров, а также нейтрализовать воздействие Wi-Fi, Bluetooth, мобильных телефонов и пультов ДУ и заодно избавить от вирусов, бактерий и грибков.

Фото: Nick Mason

Производители объясняют эффект устройства уникальной комбинацией драгоценных и полудрагоценных камней, среди которых преобладает янтарь. Однако физик Ян Врба с факультета электротехники Чешского технического университета предупреждает, что это мошенничество и такое устройство не может быть эффективно.

«Единственный вариант — запереться в клетке, которая будет защищена несколькими слоями специальных материалов. Такие помещения в целях диагностики организуют в некоторых больницах, и это обходится в миллионы крон. Подобная клетка может подавить и магнитное поле Земли», — объясняет Врба, уточняя, что нет ни малейшего повода опасаться 5G.

Компания, предлагающая янтарное чудо-устройство за 48 тысяч крон, продает и более скромные модели, например, за 12 тысяч крон, которые якобы тоже могут подавить излучение 5G.

Чешская торговая инспекция сейчас ведет проверки аналогичных приборов на основе поступившей жалобы и по своей инициативе. «Мы обращаем внимание на всех продавцов товаров, которые якобы защищают потребителей от сетей 5G», — поясняет официальный представитель инспекции Йиржи Фрёлих. Теоретически за недобросовестные коммерческие практики продавцам может грозить штраф на 5 млн крон, но решение Торговой инспекции вступает в силу лишь спустя два месяца после окончания проверки, и продавец имеет право его обжаловать.

Источник: aktualne.cz