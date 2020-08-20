В пятницу в Чехии ожидается экстремальная жара

21 августа температура воздуха в Чехии превысит +30°C. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что в центральной части республики и на северо-западе может быть больше +34°C.

Людям рекомендуется снизить физические нагрузки в жару и увеличить потребление воды. Особую осторожность следует проявлять пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

Предупреждение метеорологов о жаре действует в пятницу с 11:00 до 19:00. Высокая степень опасности ожидается в Праге, Среднечешском крае, в районе городов Усти-над-Лабем и Ческа-Липа. Дневные максимумы там могут превысить +34°C. На юге Оломоуцкого и на западе Злинского краев будет примерно на три градуса прохладнее.

Высокие температуры — значительная нагрузка для человеческого организма, подвергающая его риску перегрева и обезвоживания. Поэтому людям следует снизить физическую активность в дневное время. «Рекомендуется соблюдать питьевой режим, увеличить потребление несладких безалкогольных напитков, которые стоит сочетать с минеральной водой», — советует Чешский гидрометеорологический институт. Метеорологи также напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей или животных под прямыми солнечными лучами, особенно в припаркованных машинах.

Источник: ceskenoviny.cz