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Число умерших от коронавируса в Чехии превысило 400 человек

Число умерших от коронавируса в Чехии превысило 400 человек

Александра Кириченко 1 0
По данным на вечер 18 августа, в стране от covid-19 скончался 401 человек. К вечеру вторника отмечено 192 новых случая заражения. С марта в Чехии заразились 20 393 человека, из которых более трех четвертей уже вылечились.
Число умерших от коронавируса в Чехии превысило 400 человек

По данным на сайте Министерства здравоохранения, в понедельник, 17 августа, в стране от коронавируса скончались три человека. Это самый высокий показатель с 24 июля. Три человека за одни сутки также умерли 24 июня.

Первая смерть от covid-19 в Чехии была отмечена 22 марта. Больше всего жертв болезни зарегистрировано в Праге, где от коронавируса умерли 113 человек. Далее следует Моравскосилезский край — 84 человека. 

Однако у большинства пациентов течение заболевания легкое. В Чехии сейчас зарегистрировано 4846 инфицированных, из них 122 человека госпитализированы, 29 находятся в тяжелом состоянии.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус Болезни эпидемия
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