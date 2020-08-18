Как будут работать школы в новом учебном году

Министр образования Роберт Плага представил на брифинге инструкции для школ по работе в новом учебном году в условиях пандемии коронавируса. Директора школ уже начали получать эти руководства.

Рекомендации не сильно отличаться от тех, в соответствии с которыми школы работали в ограниченном режиме в мае и июне, и соответствуют мерам, которые должны применяться на всей территории Чешской Республики осенью. При этом дети будут учиться в привычных классах, а не группами по 15 человек. Заявления об отсутствии инфекции (Prohlášení o bezinfekčnosti), как в конце прошлого учебного года, у детей требовать не будут.

Вне классов на территории школы ученикам придется носить средства защиты дыхательных путей. Также будет рекомендовано сохранять дистанцию между людьми, чаще проветривать помещения и использовать дезинфекцию. Правила также распространятся на продленку, так называемые школы в природе и т.д. Как именно будут реализованы эти меры, определит конкретная школа.

В инструкции также прописано, как учителям и администрации поступать в случае подозрения на covid-19 и подтверждения заболевания. Например, если ученик придет в школу с симптомами, его не допустят в здание (несовершеннолетнего ребенка должны передать законному представителю или сразу обратиться к нему). Школа не обязана выявлять детей с симптомами инфекционного заболевания (температура, кашель, насморк, отдышка, боль в горле, головная боль и т.д.), но ее сотрудникам желательно обращать на такие признаки повышенное внимание. Если они проявятся в школе, на ребенка должны немедленно надеть маску и изолировать его в специальном помещении, уведомив законного представителя. Сотрудник школы с признаками инфекционного заболевания должен будет надеть маску и покинуть место, где проходят занятия.

Любой человек с подозрительными симптомами сможет попасть в учебное заведение, только подтвердив, что они связаны с хроническим заболеванием (аллергия, астма и т.д.), а не с инфекцией.

В случае подтверждения covid-19 у ученика или сотрудника школы учебное заведение обязано уведомить краевую гигиеническую станцию, которая примет решение о карантине (его условия будут зависеть от конкретной ситуации, пока неизвестно, придется ли обязательно изолировать весь класс или нет). Если в карантине окажется более половины учеников, в школе будет объявлено дистанционное обучение.

С инструкцией для школ на чешском можно ознакомиться на сайте Министерства образования.

Источник: novinky.cz