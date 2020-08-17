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Дистанционное обучение станет обязательным

Дистанционное обучение станет обязательным

Александра Кириченко 104 0
Чешское правительство утвердило проект поправки к Закону об образовании, которая вводит обязанность для детей участвовать в дистанционном образовании в рамках обязательного посещения школы в кризисной ситуации.
Дистанционное обучение станет обязательным

Поправка не определяет форму дистанционного обучения, школа должна адаптировать ее к возможностям учеников. К середине октября начальные школы получат в общей сложности 1,2 млрд крон на покупку компьютеров и лицензий на необходимое ПО.

Обязательное дистанционное обучение может быть организовано в кризисной ситуации в соответствии с законом о кризисе, а также при закрытии школ по приказу Министерства здравоохранения или краевой гигиенической станции. Согласно поправке, школы должны закрепить условия дистанционного обучения и оценки его результатов в своих правилах. 

Детям, у которых нет компьютера, школа должна предоставить возможность забирать задания лично или получать их по телефону. Согласно проекту поправки, при необходимости может быть установлен альтернативный способ сдачи вступительных экзаменов или завершения обучения.

Обязательное дистанционное обучение предусмотрено для школьников, студентов и детей, которые посещают старшую группу детского сада. Учеников языковых и начальных художественных школ оно не коснется.

Теперь поправку должна рассмотреть нижняя палата парламента.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
образование Министерство образования школы
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