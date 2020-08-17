С 1 сентября маски станут обязательными в транспорте и магазинах

Министр уточнил, что маски будут обязательны во всех видах общественного транспорта как местного, так и междугороднего сообщения. К помещениям, где нужно будет закрывать нос и рот, относятся магазины, торговые центры, почта и т.д., а также все места, где проводятся массовые акции, независимо от количества их участников. Школьникам и студентам придется носить маски за пределами классов и аудиторий.
Требование закрывать дыхательные пути не будет распространяться на рабочие места и заведения общепита.
Данную меру Войтех назвал профилактической. Она связана с возвращением школьников и студентов в учебные заведения.
Ограничения по количеству участников массовых мероприятий сохранятся. В акциях под открытым небом смогут участвовать не более 1000 человек, в помещении – 500.
В то же время срок карантина и изоляции бессимптомных носителей коронавируса сократится с 14 дней до 10.
Источник: novinky.cz