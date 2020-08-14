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Пункт тестирования на covid-19 на Вацлавской площади начал работу

Пункт тестирования на covid-19 на Вацлавской площади начал работу

Александра Кириченко 248 0
В пятницу, 14 августа, начал работу пункт для сдачи анализов на коронавирус на Вацлавской площади в Праге. Точка будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00 и предназначена прежде всего для людей без симптомов, которым нужно сдать тест, например, для поездки за границу.
Пункт тестирования на covid-19 на Вацлавской площади начал работу

Оператором пункта тестирования выступает компания GHC Genetics. Его пропускная способность составит несколько сотен человек ежедневно. 

Сдать тесты можно будет по направлению или по собственной инициативе, заплатив при этом 1750 крон. Предварительной записи нет. Тестирование проводится методикой ПЦР (мазок из носовой полости). Его результаты клиенты узнают по SMS в течение 24 часов. В некоторых случаях возможны задержки.

Пункт тестирования находится в верхней части площади в доме 824/29, принадлежащем чешской столице.

Источник: пресс-служба магистрата Праги

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Темы
коронавирус Вацлавская площадь
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