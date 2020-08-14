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В чешских водоемах для купания ухудшилось качество воды

В чешских водоемах для купания ухудшилось качество воды

Александра Кириченко 315 0
В последние дни по всей Чехии ухудшается качество воды в прудах и естественных водоемов. Это связано с наплывом купающихся и жаркой погодой, при которой активно размножаются цианобактерии.
Фото: Iveta Michálková / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
В чешских водоемах для купания ухудшилось качество воды

Качество воды ухудшилось, например, у Плумловской плотины в районе Простеёва или на слепом рукаве реки Моравы в Злинском крае. На этой неделе гигиенисты также снизили оценку воды в пруду Качличка в районе Гавличкув-Брод и в водохранилище Пильска в районе Ждара. 

Ухудшение по сравнению с предыдущей неделей зафиксировано и в некоторых частях Среднечешского края. Все места для купания в Орлике и Слапах получили три из пяти баллов (1 — максимально положительная оценка), и только в Живогоште на водохранилище Слапы вода получила оценку два, то есть пригодная для купания со слегка ухудшенными свойствами. 

Согласно последним отчетам гигиенистов, качество воды заметно снизилось в пяти из семи естественных бассейнов Праги, где проводятся измерения. Цианобактерии обнаружены в прудах Мотол, Шеберак и у Гостиваржской плотины. В естественном бассейне Джбан вода мутная почти весь сезон. С начала августа качество воды начало снижаться в Радотинском биотопе: вода не подходит для купания чувствительных людей впервые с 2015 года.

Запрещено или крайне не рекомендуется купание в пруду в Богушове в районе Брунтал, в водохранилище Брушперк в районе Фридек-Мистек и у Терлицкой плотины в районе Карвина, в естественном бассейне в Храставе недалеко от Либереца, в естественном бассейне в Хабаржовицах и в затопленном карьере Варважова в районе Усти-над-Лабем, в пруду Хмеларж в районе Литомержице и у Нехраницкой плотины в районе Хомутова.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
вода Прага
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