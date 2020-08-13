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Бабиш пообещал отмену обязательных тестов на covid-19 для въезда в Грецию

Бабиш пообещал отмену обязательных тестов на covid-19 для въезда в Грецию

Марина Коханкова 383 0
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 13 августа заявил, что Греция исключит Чешскую Республику из списка государств, граждане которых должны сдавать тест на коронавирус при въезде в страну. Однако точную дату он не назвал.
Бабиш пообещал отмену обязательных тестов на covid-19 для въезда в Грецию

«Я только что разговаривал с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. После моего личного вмешательства и на основании новых данных об эпидемиологической ситуации в Чешской Республике, которые мы предоставили греческой стороне, Чехия будет исключена из списка стран, граждане которых обязаны сдавать тест на covid-19 при въезде в Грецию», — написал Бабиш в Twitter.

Как уже сообщал 420on.cz, Греция ужесточает меры по борьбе с эпидемией из-за увеличения количества новых случаев заболевания covid-19. С 17 августа туристам из Чехии и ряда других европейских стран при въезде в Грецию нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше трех дней. Кроме того, туристы должны будут получить платную медицинскую справку на английском языке, подтверждающую отсутствие болезни. Детям до 10 лет тесты и подтверждения не нужны. Также путешественникам перед вылетом необходимо заполнить специальный документ, на основании которого они получат QR-код.

В течение августа из Чехии в Грецию планируют поехать около 32 тысяч человек.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Греция Чехия Андрей Бабиш туристы Туризм
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