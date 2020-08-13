В Тишнове пассажирский поезд сошел с рельсов, эвакуировано 150 человек

В Тишнове 13 августа около девяти часов утра сошли с рельсов два последних вагона пассажирского поезда, который направлялся из Праги в Брно. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные эвакуировали из поезда 150 человек.

Изначально служба спасения отправила на место происшествия четыре бригады, в том числе вертолет. «Мы общались с пассажирами, к счастью, медицинская помощь никому не потребовалась», — сказала Михаэла Ботова, пресс-секретарь спасательной службы Южно-Моравского края.

Железнодорожная линия от Тишнова до Ржиконина временно закрыта. «В течение дня пассажирам нужно ожидать изменений на маршруте. Возможно, им придется совершать пересадки на альтернативный автобусный транспорт. Самой большой проблемой будет ремонт путей и возвращение поезда на рельсы», — сказала пресс-секретарь Чешских железных дорог Габриэла Новотна. Возобновление маршрута займет несколько дней. «Мы ищем экстренный способ скорейшего ввода пути в эксплуатацию», — заявили в Управлении железных дорог.

Размер ущерба пока не определен. Причины аварии выясняются, рассматриваются две версии: техническая неисправность или человеческий фактор.

За последние недели на чешских железных дорогах стало больше аварий. Наиболее трагической была июльская катастрофа поезда возле Пернинка в Карловарском крае, в результате которой два человека погибли и более 20 получили ранения.

Еще одна трагическая авария произошла в середине июля недалеко от города Чески-Брод, где пассажирский поезд врезался в грузовой состав. В аварии погиб машинист. Два дня назад товарный поезд столкнулся с локомотивом в Йиглаве. Никто не пострадал, однако ущерб оценивается в 7 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz